Al summit progressista tenutosi a Barcellona, un rappresentante ha affermato che le forze di destra e un'alleanza ultranazionalista sono consapevoli che il loro tempo sta per finire. Ha inoltre dichiarato che un cambiamento significativo si sta avvicinando, annunciando l'inizio di una nuova fase politica. L'intervento si è concentrato sulla necessità di resistere alle influenze delle forze più conservatrici, sottolineando il ruolo di un nuovo percorso per il futuro.

Barcellona, 19 maggio 2026 – “So che c'è una destra e un' internazionale ultranazionalista, ma vi chiedo di non farvi ingannare. Gridano perché non stanno vincendo. Ma non importa quanto urlino e quante bugie inventino. Gridano perché sanno che il loro tempo è finito ”. È andato dritto al punto Pedro Sanchez, nello stile forte e diretto a cui ha abituato il mondo. Il suo discorso di chiusura è stato scandito a chiare lettere davanti a oltre 5mila partecipanti (secondo gli organizzatori) al Global Progressive Mobilisation a Barcellona. "La gente si sta rendendo conto che le destre non hanno un programma e soluzioni ”, solo “ odio e bugie che...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanchez al summit progressista: “Le destre sanno che il tempo è finito”. Il futuro: “Una nuova era è alle porte”

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