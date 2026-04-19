Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni tra i vertici della Sampdoria, con una crescente distanza tra Manfredi e Tey. La pesante sconfitta per 0-3 contro il Monza ha accentuato le divergenze all’interno della società, portando alla luce uno scenario di rottura sempre più evidente. Le ultime settimane hanno visto sviluppi significativi nel caso societario, con segnali di frizioni tra le figure di spicco della squadra.

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© Calcionews24.com - Sampdoria, tensione ai vertici: Manfredi?Tey, rottura sempre più evidente. Ecco gli ultimi sviluppi

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