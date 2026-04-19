Roma-Atalanta il palo strozza l’urlo | Champions a rischio allungo Juve

Durante la partita tra Roma e Atalanta, un palo colpito ha impedito ai padroni di casa di segnare, lasciando il risultato in parità. La squadra giallorossa ha avuto diverse occasioni nel corso dell'incontro, ma senza riuscire a trovare la rete decisiva. La sfida si gioca in un momento in cui la qualificazione in Champions League potrebbe essere compromessa, con i tifosi che assistono a una prestazione altalenante.

L’urlo strozzato dello Stadio Olimpico non è solo per un palo che trema ancora, ma per un’identità che sembra smarrita nei corridoi di Trigoria. Il pareggio per 1-1 tra Roma e Atalanta certifica una rimonta rimasta a metà: alla zampata di Krstovic ha risposto Mario Hermoso, autore di una prova totale che lo ha visto prima pareggiare i conti e poi, nella ripresa, colpire un legno clamoroso che grida vendetta. Come sottolineato dall’editoriale del Corriere della Sera, la squadra ha tentato di ribaltare i valori tecnici, ma la mancanza di Dybala, Pellegrini, Koné e Wesley ha privato Gian Piero Gasperini delle armi necessarie per il colpo del k.o.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta, il palo strozza l’urlo: Champions a rischio allungo Juve ATALANTA-ROMA SERIE A #shorts #ultras Notizie correlate Roma Atalanta 1-1, Hermoso risponde a Krstovic: un punto che serve a poco. Occasione Juve per l’allungodi Francesco SpagnoloRoma Atalanta 1-1, un punto che serve a poco ad entrambe le squadre. Champions, ai playoff Inter contro Benfica o Bodo. Juve, Bruges o Galatasaray. Atalanta, rischio DortmundNessuna italiana è tra le reginette d'Europa qualificate direttamente agli ottavi di Champions League, ma se Inter, Juventus e Atalanta accedono ai... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma-Atalanta, un gol per ciascuno e solo un punto contro Gasperini; Roma più lontana dalla Champions: l'Atalanta la ferma sull'1-1; ? LIVE! Roma-Atalanta 1-1, tutti gli aggiornamenti in diretta; Cinque cose su Roma-Atalanta 1-1 (e dintorni): Krstovic segna, Carnesecchi conserva. Roma-Atalanta 1-1: Hermoso risponde a Krstovic - Rivivi la partitaAll'Olimpico succede tutto nel primo tempo: vantaggio nerazzurro, poi il difensore giallorosso pareggia i conti a un soffio dall'intervallo ... adnkronos.com Roma-Atalanta 1-1: Highlights, video e golVideo e Highlights di Roma-Atalanta 1-1. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. sport.virgilio.it Pagelle Roma-Atalanta: Carnesecchi miracoloso, Celik si prende la fascia. De Ketelaere oscurato - facebook.com facebook Le pagelle di Roma-Atalanta: Soulé ritrovato, Carnesecchi attento x.com