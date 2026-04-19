Rifondazione comunista | sconcerto e delusione per il nuovo campo largo avellinese

Dopo settimane di tensioni e scontri tra le forze politiche del campo largo, nelle ultime ore si è assistito a un riavvicinamento inaspettato ad appena una settimana dalle elezioni. Le diverse anime politiche locali si sono ritrovate insieme, nonostante le divisioni passate, in un incontro che ha sorpreso molti osservatori. La riunione ha suscitato reazioni contrastanti, mentre alcune forze politiche hanno espresso sconcerto e delusione riguardo all’unità raggiunta.

Quello che è avvenuto in queste ore ha dell’incredibile. Ad una settimana dalle elezioni le forze politiche del campo largo si ritrovano tutte insieme appassionatamente dopo mesi di fuochi incrociati e critiche feroci, di candidati bruciati e accuse reciproche.La delusione per la scelta di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Rifondazione Comunista: stop al distacco e alleanza col campo largoIl segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, ha sancito dopo la riunione del comitato nazionale avvenuta domenica scorsa un... Oltre il recinto del "Campo Largo": la sfida di Rifondazione Comunista per AvellinoAppello alle associazioni: basta esclusioni, costruiamo insieme una vera alternativa contro le destre e il finto civismo Il tempo delle attese e... Altri aggiornamenti Rifondazione propone un fronte democratico per la Costituzione e guarda al campo progressistaRifondazione Comunista vota un documento che esplora la possibilità di un Fronte democratico per la Costituzione, pur mantenendo autonomia politica, e rilancia iniziative europee contro il riarmo ... notizie.it Il ritorno al futuro di Rifondazione comunista: vota per rientrare nel centrosinistra e si spaccaIl 12 aprile scorso, con una maggioranza risicata nel Comitato politico nazionale (89 sì, 80 no), è passata la proposta del segretario Maurizio Acerbo ... repubblica.it