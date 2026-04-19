Rapina in banca a Napoli ipotesi soffiata da una talpa per il colpo | svaligiate cassette non blindate

A Napoli, si è verificata una rapina in banca durante la quale i ladri hanno preso di mira cassette di sicurezza non protette da dispositivi di sicurezza. Le forze dell'ordine stanno analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere per ricostruire l'accaduto, mentre si sospetta che una talpa possa aver fornito informazioni sulla vulnerabilità delle cassette scelti dai malviventi. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

La rapina “da film” avvenuta in banca a Napoli rivela altri dettagli sorprendenti. I malviventi hanno svuotato decine di cassette di sicurezza, agendo in modo mirato su scomparti meno protetti. Come se, insomma, sapessero benissimo dove andare a colpire anche il bottino meno in vista. Il colpo, avvenuto in una filiale del gruppo Crédit Agricole, è stato dunque studiato nei dettagli e potrebbe essere stato favorito da una “soffiata” o da informazioni riservate. In altre parole: da una “talpa” forse interna alla banca. Intanto le indagini proseguono e puntano a chiarire eventuali complicità. Colpo mirato a cassette non blindate, è bastato un...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rapina in banca a Napoli, ipotesi soffiata da una talpa per il colpo: svaligiate cassette non blindate Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Notizie correlate Rapina in banca a Napoli, spunta l'ipotesi di una "talpa" | La banda "aveva scavato un tunnel ausiliario"Prosegue la caccia alla banda di malviventi che giovedì 16 aprile ha rapinato la filiale Crédit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere... Rapina in banca a Napoli, una cliente svela che "hanno aperto le cassette di sicurezza col cacciavite"Lunghe file davanti alla filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, svaligiata da rapinatori armati nel pomeriggio di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Rapina in banca a Napoli, nei video della sorveglianza le immagini dei rapinatori; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Rapina a Napoli, il nodo risarcimenti: pochi euro ai clienti beffati. Dovranno dimostrare cosa c'era nelle cassette - facebook.com facebook Rapina a #Napoli, parla il geologo: "Il cunicolo non è consolidato". Cosa sappiamo finora x.com