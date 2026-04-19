A Ponticelli, a Napoli, si è verificata una tentata rapina che ha portato a un’aggressione con ferita da arma da taglio. Un uomo di 46 anni ha riportato una ferita al braccio mentre cercava di proteggere il padre da un tentativo di furto. La polizia è intervenuta sul posto per gli accertamenti e i rilievi. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sull’identità dei responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tentata rapina finisce nel sangue a Ponticelli. Un uomo di 46 anni è stato accoltellato al braccio dopo aver cercato di difendere il padre durante un tentativo di rapina. L’episodio si è verificato ieri, sabato 18 aprile, intorno alle 23:30, nel quartiere Ponticelli, a Napoli. Il tentativo di furto e la reazione. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, i due si trovavano in via dei Bronzi di Riace quando due individui sconosciuti avrebbero cercato di rubare il telefono al padre. Di fronte all’aggressione, il 46enne è intervenuto per proteggerlo, ma la sua reazione ha provocato la violenta risposta dei malviventi, che lo hanno colpito con un coltello al braccio sinistro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rapina a Napoli: uomo accoltellato mentre difende il padre

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