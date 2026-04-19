Priceless- Re di Denari é il primo romanzo della saga scritta da Jenna G. Banks e edito da Harper Collins Italia. Potete giá trovare il secondo volume Priceless – Regina di Cuori. Trama. Lea Gessi vive di equilibri sottili. Brillante consulente finanziaria di giorno e spregiudicata camgirl di notte, tiene in piedi un fragile castello di bugie costruito con cura e determinazione. Tutto inizia a scricchiolare quando nella sua vita irrompe Trevor Baker. Affascinante, pericoloso, irresistibile, Trevor è uno scaltro uomo d’affari, molti dei quali illeciti. Mosso da un insolito interesse per le abilità finanziarie di Lea, le offre un impiego nella nuova sede italiana della sua agenzia, che la ragazza rifiuta.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - PRICELESS – RE DI DENARI di Jenna Banks: Recensione

Priceless - Re di denari in tutte le librerie fisiche e store on line con Midnight Harper Collins.

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Priceless – di Jenna G. BanksUn Dark Romance puro e crudo, dove il potere, l’ossessione e il denaro sono gli unici motori del mondo. Un tuffo in un’atmosfera torbida e magnetica, capace di tenere il lettore incollato alle pagine ... articolo21.org