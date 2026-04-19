Pnrr e pianificazione smarrita dalla cultura progettuale italiana alla corsa alla spesa
L’Italia è riconosciuta a livello internazionale per la sua forte tradizione nel settore della pianificazione e della progettazione. Tuttavia, negli ultimi tempi sono emerse difficoltà nel mantenere una direzione chiara e coerente nell’utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La gestione dei fondi pubblici sembra aver subito un rallentamento, con una corsa alla spesa che rischia di compromettere la realizzazione di alcuni obiettivi a lungo termine.
L’Italia ha una grande cultura del progetto e della pianificazione. Un modello molto imitato nel mondo. Una grande tradizione che ha dato forma alla Repubblica nata nel secondo dopo guerra. Un modo di intendere il progetto e la progettazione che ha determinato la fisionomia del nostro paese dando.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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