play off nba lakers e denver in vantaggio

Nel primo turno dei playoff Nba, i Los Angeles Lakers si sono portati in vantaggio contro Houston. LeBron James ha segnato 19 punti, catturato 8 rimbalzi e distribuito 13 assist, sfiorando la tripla doppia. Anche Denver si trova in una posizione favorevole, mantenendo un vantaggio nella serie.

LeBron James sfiora la tripla doppia con 19 punti, 8 rimbalzi e 13 assist ROMA - I Los Angeles Lakers si portano in vantaggio nel primo turno di playoff Nba contro Houston. In gara-1 i gialloviola, nonostante l'assenza per infortunio di Luka Doncic, battono 107-98 i texani sfruttando il fattore campo. LeBron James sfiora la tripla doppia con 19 punti, 8 rimbalzi e 13 assist. Luke Kennard fa le veci di Doncic e mette a referto 27 punti con il 69% al tiro. DeAndre Ayton aggiunge 19 punti e 11 rimbalzi. Rockets senza Kevin Durant e il lungodegente Fred VanVleet. Non bastano i 19 punti con 8 rimbalzi e 6 assist di Alperen Sengun per evitare il ko in California.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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NBA Mini: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets | Extended Highlights

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