Pesanti minacce al giornalista Trocchia indaga la Dda di Roma

La procura di Roma ha avviato un’indagine sulla base di minacce rivolte a Nello Trocchia, giornalista di Il Domani già coinvolto in precedenti situazioni di rischio legate alle sue inchieste. L’indagine è condotta dalla Direzione distrettuale antimafia e si concentra sulle circostanze delle minacce ricevute, senza ulteriori dettagli pubblici al momento. La notizia arriva in un momento in cui Trocchia sta continuando a svolgere il suo lavoro di inchiesta.

I pm della Direzione distrettuale antimafia di Roma hanno aperto un fascicolo di indagine in relazione alle minacce rivolte all’inviato de Il Domani Nello Trocchia, già in passato finito nel mirino della criminalità organizzata per le sue inchieste. Il cronista, infatti, era stato posto sotto vigilanza delle forze dell’ordine a più riprese dal 2015. Minacce da ambienti della malavita Secondo quanto emerso, le intimidazioni sarebbero arrivate anche tramite social da soggetti legati ad ambienti criminali, tra cui Walter Domizi e Kevin Di Napoli, e sono ora al vaglio dei magistrati romani. Episodi che si inseriscono in un quadro già segnato da precedenti pressioni e atti intimidatori nei confronti del giornalista.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pesanti minacce al giornalista Trocchia, indaga la Dda di Roma Notizie correlate Minacce alla stampa: la DDA indaga i boss che colpiscono TrocchiaLa Direzione distrettuale antimafia di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per accertare le responsabilità dietro una serie di minacce pesanti... “Tu lo sai che mori”, “Ce sentiamo presto, infame”: minacce a Nello Trocchia, indaga l’antimafia di RomaNello Trocchia, inviato di Domani, ha ricevuto diversi messaggi di intimidazioni tramite social: lo denuncia oggi il quotidiano sulle sue pagine... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ranucci sgancia la bomba da Fedez.; Minacce alla stampa | la DDA indaga i boss che colpiscono Trocchia. Criminalità, minacce contro Nello Trocchia: Infame, tanto lo sai che muori. Il giornalista racconta la sua esperienza a OmnibusNello Trocchia, noto cronista inviato del quotidiano Domani, ha ricevuto diverse pesanti minacce via social tanto che è stato aperto un fascicolo di indagine da parte della Direzione Distrettuale An ... tg.la7.it «Infame», «tanto lo sai che muori», «Amen». Le minacce di clan e ultras al cronista di DomaniDiverse intimidazioni a mezzo social (e no) subite da Nello Trocchia. Arrivano dal mondo criminale romano. Verifiche dei pm. Tra gli episodi c’è quello che riguarda l’incontro con Di Napoli: il pugile ... editorialedomani.it Tra gli arrestati su ordine della Dda della procura di Roma c'è anche Raffaele Pernasetti, storico esponente dell'organizzazione criminale romana degli anni '70 - facebook.com facebook L’operazione condotta oggi a Roma è un altro colpo importante contro la criminalità organizzata. L’arresto di tredici persone coinvolte in gravi reati, tra cui un noto esponente della criminalità romana, conferma che lo Stato c’è e che non intende arretrare. È qu x.com