Durante l’evento WrestleMania 42, il ritorno di Bron Breakker ha attirato l’attenzione di molti spettatori e addetti ai lavori. Tuttavia, nelle ore successive, è emerso che Paul Heyman ha dichiarato di aver orchestrato l’intera situazione e di aver coinvolto Rollins nel piano. La rivelazione ha fatto discutere, portando alla luce dettagli specifici sulla strategia dietro il caos che ha caratterizzato quella serata.

Il clamoroso ritorno di Bron Breakker a WrestleMania 42 ha assunto contorni ancora più oscuri, perché Paul Heyman ha rivelato che non si è trattato affatto di qualcosa di casuale. Durante il match tra Seth Rollins e GUNTHER, Breakker ha fatto irruzione all’improvviso, colpendo Rollins con una Spear devastante e spianando di fatto la strada alla vittoria di GUNTHER. Ma, nel post-show di WrestleMania 42, è emersa la verità su ciò che è accaduto dietro le quinte. Heyman ha poi rincarato la dose, chiarendo di non avere alcun rimorso: “L’ho incastrato fin dall’inizio, e sono dannatamente felice di averlo fatto. Anche se dovessi bruciare all’inferno per le mie azioni, non ci sarebbero comunque conseguenze sufficienti per quello che ho intenzione di fare a Seth Rollins in futuro”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Paul Heyman confessa: “Ho incastrato Rollins” il piano dietro il caos di WrestleMania 42

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