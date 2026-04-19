Oroscopo Maggio | Leone

L'oroscopo di maggio per il Leone indica una fase in cui la spinta verso l’affermazione personale si scontra con la necessità di rivedere obiettivi e metodi di azione. Dal 23 luglio al 22 agosto, questo periodo può portare a riflessioni sulle strategie adottate e su eventuali cambiamenti da mettere in atto. Le influenze planetarie suggeriscono di valutare con attenzione le scelte e di adattarsi alle nuove circostanze.

Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Una spinta verso l’a?ermazione personale si confronta con la necessità di rivedere obiettivi e modalità di azione. L’ambizione è presente, nitida e riconoscibile, e richiede una gestione più calibrata per evitare dispersioni ed eccessi. Non tutto può essere ottenuto nello stesso momento, e alcune scelte chiedono una revisione strategica che non è rinuncia, ma intelligenza. Le prime fasi mettono in evidenza eventuali squilibri tra aspettative e possibilità concrete, è un passaggio scomodo ma necessario: guardare con onestà ciò che funziona e ciò che invece è stato gonfiato dall’entusiasmo. Successivamente lo scenario si amplia, entrano in gioco dinamiche collettive, collaborazioni, nuove prospettive.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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Oroscopo Leone 2026

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