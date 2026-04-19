Non mangiateli Rischio istamina scatta il richiamo del prodotto | l’avviso del ministero

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di sicurezza riguardante un richiamo di un prodotto alimentare. La comunicazione, pubblicata nella sezione dedicata, invita i consumatori a non consumare l’articolo interessato a causa di un possibile rischio legato alla presenza di istamina. La decisione è stata presa a scopo precauzionale, senza che siano stati registrati casi di intossicazione.

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova comunicazione nella sezione “Avvisi di sicurezza”, relativa a un richiamo a scopo precauzionale. L’avvertenza riguarda un prodotto ittico congelato distribuito nei supermercati italiani, per il quale è stata segnalata una possibile non conformità legata ai parametri di sicurezza alimentare. Richiamo alimentare del Ministero: il prodotto ittico. La motivazione riportata dalle autorità è la possibile presenza di istamina oltre i limiti consentiti. Si tratta di un elemento che, quando supera le soglie stabilite, può rappresentare un rischio per il consumatore, soprattutto in prodotti della pesca che rientrano frequentemente nelle abitudini alimentari degli italiani.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non mangiateli”. Rischio istamina, scatta il richiamo del prodotto: l’avviso del ministero Notizie correlate Allarme nei supermercati, scatta il ritiro del prodotto: l’avviso del MinisteroC’è un dettaglio che, più di altri, riesce a trasformare un gesto quotidiano come fare la spesa in un campanello d’allarme. Leggi anche: “Non mangiateli!” Surgelati, scatta il ritiro in tutta Italia: il prodotto interessato