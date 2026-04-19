Nodica | 120mila euro per la manutenzione dei marciapiedi in via Oberdan

Da lunedì 20 aprile il Comune di Vecchiano inizierà i lavori di manutenzione dei marciapiedi in via Oberdan a Nodica. L’intervento riguarda una somma complessiva di 120 mila euro destinata al rifacimento delle pavimentazioni lungo la strada. Le operazioni interesseranno le aree pedonali e sono previste in diverse fasi nel corso delle settimane successive. La durata dei lavori e eventuali modifiche alla viabilità saranno comunicate nelle prossime settimane.

Da lunedì 20 aprile prenderanno il via le lavorazioni a cura del Comune di Vecchiano per il rifacimento dei marciapiedi a Nodica. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale insieme alla struttura tecnica ha incontrato i cittadini e le cittadine per illustrare gli interventi. "La porzione della.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Manutenzione dei marciapiedi in città: lavori in varie fasi, cambia la viabilitàLa prima fase interesserà il tratto da viale Savonuzzi a via Mulino del Po, con interruzione del transito (eccetto autorizzati). Al via i lavori per la manutenzione dei marciapiedi, la road map: si parte da via Giordano BrunoIl primo intervento riguarderà come già visto via Giordano Bruno, dove si procederà alla chiusura delle buche create dalla rimozione di alcune...