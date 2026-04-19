Napoli i giornali ‘distruggono’ il top | In confusione totale!

A Napoli, i quotidiani sportivi hanno assegnato voti molto bassi a Kevin De Bruyne dopo la partita contro la Lazio, con valutazioni tra 4 e 4,5. La prestazione del centrocampista ex Manchester City è stata giudicata negativa e ha contribuito a creare confusione tra i commentatori sportivi. I giornali hanno sottolineato l’assenza di efficacia e precisione da parte del giocatore durante l’incontro.

Kevin De Bruyne ‘tradisce’ il Napoli nella sfida contro la Lazio: i giornali lo puniscono con voti tra il 4 e il 4,5, certificando una prestazione da dimenticare dell’ex Manchester City. Il belga, tornato da poco dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi, non ha trovato la lucidità tattica né la precisione tecnica che caratterizzano il suo calcio. Nel primo tempo ha commesso errori elementari che hanno sorpreso chi conosce il suo curriculum: appoggi sbagliati, lanci sbilenchi, scelte confuse nel gioco. Il Corriere dello Sport non usa mezzi termini nella sua valutazione: “ Tremenda quella svirgolata nel primo tempo. Il senso del fallimento di ieri “.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Notizie correlate Iraq, si deve scegliere il Presidente ma, come al solito, la confusione è totaleIl Parlamento iracheno deve riunirsi oggi per eleggere il nuovo Presidente, ma fino all’ultimo momento non si saprà se l’appuntamento sarà rispettato... Effetto ottico dagli spalti: confusione totale in Stati Uniti-Belgio per le maglie troppo similiGrande confusione tra i tifosi presenti allo stadio e tra quelli davanti alla Tv durante l’amichevole tra Stati Uniti e Belgio.