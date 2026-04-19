Morti in ambulanza | nuovi interrogatori per svelare il mistero

Lunedì i carabinieri di Forlì hanno iniziato una serie di nuovi interrogatori per approfondire le circostanze dei decessi avvenuti durante i trasporti in ambulanza. Le indagini sono concentrate sull’accertamento di eventuali responsabilità legate a questi episodi, che hanno suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità. Finora sono stati ascoltati diversi testimoni e sono stati analizzati i documenti relativi ai trasporti coinvolti.

I carabinieri di Forlì avviano lunedì un nuovo ciclo di interrogatori per chiarire le responsabilità legate ai decessi avvenuti durante i trasporti in ambulanza. L’indagine punta a verificare la versione fornita da Luca Spada, il 27enne attualmente in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato, dopo la morte di Deanna Mambelli, avvenuta il 25 novembre scorso all’interno del mezzo di soccorso. L’attività investigativa, coordinata dalla procura, si concentrerà sull’ascolto di diversi soggetti chiave: i colleghi della Croce Rossa, una collaboratrice dell’agenzia di pompe funebri e altri testimoni che potrebbero avere informazioni rilevanti sul caso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morti in ambulanza: nuovi interrogatori per svelare il mistero Notizie correlate Luca Spada e il mistero delle morti in ambulanza: “Sono innocente, mi è crollato il mondo addosso”Forlì, 4 marzo 2026 – Per gli amici è ‘Spadino’, per molti dei colleghi della Croce Rossa un “ragazzo delizioso”, per la fidanzata che 10 mesi fa lo... Luca Spada e il mistero dei 5 anziani morti in ambulanza: “Sono innocente, mi è crollato il mondo addosso”Forlì, 4 marzo 2026 – Per gli amici è ‘Spadino’, per molti dei colleghi della Croce Rossa un “ragazzo delizioso”, per la fidanzata che 10 mesi fa lo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morti in ambulanza, nuove intercettazioni: 'È vecchia, può morire'; Il caso degli anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista; Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l'autista; Dentro la Notizia: Morti in ambulanza, ecco come avrebbe agito Luca Spada sui pazienti Video. Depistaggi di Luca Spada sulle morti sospette in ambulanza a Forlì, ricercava sul web i casi di cronaca neraLuca Spada avrebbe fatto di tutto per agire indisturbato e avrebbe fatto ricerche web inquietanti: le novità sui morti in ambulanza a Forlì ... virgilio.it Morti sospette in ambulanza: nuovi dettagli nel racconto dell'inviato del Tg La7L'uomo è indagato per 6 casi, 6 anziani morti tra febbraio e novembre 2025, ma solo per il caso della signora Mambelli vale f nora la richiesta di arresto. tg.la7.it Scienziati morti o scomparsi negli Usa, Trump muove l’Fbi: il giallo dei 10 casi sospetti - facebook.com facebook UCRAINA | Sparatoria a Kiev, almeno 5 morti e 10 feriti. Zelensky: 'L'indagine sarà rapida, le autorità renderanno pubbliche tutte le informazioni' #ANSA x.com