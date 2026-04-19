Monitor ASUS ProArt 27? 4K | Precisione colore per creativi

Un nuovo monitor ASUS ProArt da 27 pollici con risoluzione 4K è stato presentato, rivolto principalmente ai professionisti della grafica e del video editing. Il dispositivo promette alta precisione dei colori e qualità dell’immagine, caratteristiche fondamentali per chi lavora con contenuti visivi dettagliati. Nell’ambito della tecnologia, questo modello si distingue per le sue caratteristiche tecniche e la compatibilità con software di editing avanzati.

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