Mondiali cross country eliminator | trionfo Italia ha vinto Gaia Tormena

Ai Mondiali di cross country eliminator, Gaia Tormena ha conquistato il suo sesto titolo iridato, confermando la vittoria già ottenuta in precedenza. La gara si è svolta con la partecipazione di numerosi atleti da diverse nazioni, ma l’italiana si è distinta per la sua performance. L’Italia ha ottenuto un risultato importante in questa competizione internazionale, grazie alla vittoria di Gaia Tormena.

Gaia Tormena ha trionfato ancora una volta ai Mondiali di cross country eliminator: si tratta del sesto titolo iridato in carriera Un altro grande successo per l’Italia è arrivato ai Mondiali country eliminator. La protagonista di giornata è stata ancora una volta Gaia Tormena, non una novità in per la mountain bike a livello internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La giornata non si era aperta affatto male: la giornata era iniziata piuttosto bene per Tormena, con il secondo tempo nelle qualifiche in 1’04”00, a 22 centesimi da ceca Adela Pernicka.🔗 Leggi su Sportface.it

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