Venerdì pomeriggio, una donna di 32 anni impiegata in una ditta di pulizie è stata arrestata a Milano per aver sottratto 840 euro da una borsa lasciata in una suite dell’hotel Principe di Savoia. La donna è stata fermata dopo aver commesso il furto e le indagini hanno rivelato che si tratta di un episodio tra altri 17 furti simili.

Una trentaduenne impiegata di una ditta di pulizie è stata fermata venerdì pomeriggio dopo aver sottratto 840 euro da una borsa lasciata in una suite dell’hotel Principe di Savoia a Milano. L’arresto, avvenuto a seguito di un’operazione di sicurezza pianificata con l’aiuto di una microcamera, chiude una serie di diciotto furti avvenuti tra settembre 2025 e aprile 2026 all’interno della prestigiosa struttura di piazza. Il sistema di monitoraggio digitale ha permesso di isolare la responsabile dei tentativi di scasso. Analizzando i registri delle serrature elettroniche, il direttore della sicurezza, Nicola Palma, insieme a Marianna Vazzana, ha ricostruito le incursioni nelle stanze degli ospiti internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, trappola digitale per l’impiegata: 18 furti svelati

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