Mercato Inter Chivu vuole solo lui | messaggio alla dirigenza in vista dell’estate

Cristian Chivu ha comunicato alla dirigenza dell’Inter che, in caso di cessione di Dumfries, il suo obiettivo principale per rinforzare la rosa sarebbe un altro giocatore. La situazione riguarda il mercato estivo e la possibilità di nuovi acquisti in vista della prossima stagione. La richiesta di Chivu è arrivata direttamente e si inserisce nel contesto delle trattative in corso per rafforzare la squadra.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Cristian Chivu è stato chiaro con la dirigenza nerazzurra: se partisse Dumfries l’obiettivo prioritario sarebbe Palestra. L’ Inter di Cristian Chivu ha individuato il profilo ideale per il futuro della fascia destra. La prestazione di venerdì sera ha sciolto ogni dubbio: Marco Palestra è il nome cerchiato in rosso dalla dirigenza e dal tecnico, pronto a diventare il pilastro della corsia laterale qualora Denzel Dumfries dovesse salutare Milano. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Palestra e il patto con Chivu: l’esterno del Cagliari è il primo obiettivo se parte Dumfries. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore nerazzurro ha già espresso il suo gradimento totale, come dimostrato dai complimenti rivolti al giovane classe 2005 davanti alle telecamere.🔗 Leggi su Internews24.com

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