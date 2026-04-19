Malore alla guida schianto fatale | muore Carlo Leonardelli

Nel tardo pomeriggio di sabato 18 aprile, a Susà di Pergine, un uomo di 77 anni ha perso il controllo dell'auto a causa di un malore improvviso. L’auto si è schiantata contro un muro, provocando la morte del conducente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vicenda è stata confermata dagli agenti presenti sul luogo dell’incidente.

Un malore improvviso, poi lo schianto contro un muro. È morto così Carlo Leonardelli, 77 anni, nel tardo pomeriggio di sabato 18 aprile a Susà di Pergine. L’uomo, molto conosciuto in paese, era alla guida della sua Ape quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e andando a.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Malore fatale alla guida: 54enne bergamasco muore a Busnago Leggi anche: Passeggia in centro, poi il malore fatale. Ida muore in strada davanti alla sua amica Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Finisce con l'Ape contro un muro, dopo un malore: morto Carlo Leonardelli; Stroncato da un malore mentre guida, l'Ape si schianta contro un muro: la vittima è Carlo Leonardelli; Tragico schianto con l'Ape Car contro il muro di una casa, la vittima è Carlo Leonardelli. Il sindaco: Una persona di spessore. Un grande dolore; Susà di Pergine: tragico incidente con l’apecar, morto il 77 enne Carlo Leonardelli. Tragico schianto con l'Ape Car contro il muro di una casa, la vittima è Carlo Leonardelli. Il sindaco: Una persona di spessore. Un grande dolorePERGINE VALSUGANA. E' Carlo Leonardelli la vittima del tragico incidente in Valsugana, il 77enne ha perso la vita dopo che si è schiantato con l'Ape Car contro il muro di un'abitazione. Vani, purtropp ... ildolomiti.it Finisce con l'Ape contro un muro, dopo un malore: morto Carlo LeonardelliE' successo a Susà di Pergine. L'uomo, 77 anni, del posto, era stata a lungo bibliotecario, negli alpini e in politica ... rainews.it Storico presidente degli Alpini di Susà e bibliotecario, Carlo Leonardelli si è distinto anche per l'impegno politico sul territorio Leggi l’articolo tinyurl.com/hvyp6a48 - facebook.com facebook Finisce con l'Ape contro un muro, dopo un malore: morto Carlo Leonardelli. E' successo a Pergine. x.com