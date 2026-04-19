Madre e figlia avvelenate l’audio che incastra o scagiona Gianni Di Vita | La bilirubina è alta Ma le analisi smentiscono | cosa non torna

Una conversazione tra madre e figlia, registrata oralmente, fa emergere alcune affermazioni sul caso di avvelenamento. L’audio riporta le parole di una delle due che sostiene che l’uomo coinvolto abbia un livello elevato di bilirubina e più di 112 mila piastrine nel sangue. Tuttavia, le analisi cliniche successive mostrano dati diversi, creando un disaccordo tra le dichiarazioni e i risultati medici.

«Ti dico quello che sto osservando: allora Di Vita ha più di 112 mila piastrine. Poi un’altra cosa: la bilirubina totale è alta. È alta per Sara, Antonella e anche Gianni Di Vita: aumenta sempre di più, è indiretta e non coniugata». Sono le parole pronunciate da una dottoressa dell’ospedale di Campobasso agli agenti di polizia e registrate a sua insaputa da un cronista del Tg1 lo scorso 28 dicembre dopo i decessi di Antonella di Ielsi e della figlie 15enne Sara. Le due donne sono state uccise dalla ricina lo scorso Natale a Pietracatella, ma il “grezzo” di un audio captato dal giornalista suggerisce che anche il sopravvissuto, il marito e padre Gianni Di Vita, possa essere entrato in contatto con il veleno.🔗 Leggi su Open.online

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«Ti dico quello che sto osservando: allora Di Vita (Gianni, ndr) ha più di 112 mila piastrine... Poi un’altra cosa: la bilirubina totale è alta. È alta per Sara, Antonella e a anche Gianni Di Vita» - facebook.com facebook

RISCHIA DI COMPLICARSI LA POSIZIONE DI GIANNI DI VITA, MARITO DI ANTONELLA E PADRE DI SARA, MORTE... x.com