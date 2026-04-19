LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | nove corridori guidano la corsa con un margine di 4? sul gruppo

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la corsa, nove corridori sono in testa con un vantaggio di circa quattro minuti sul gruppo principale. Alle 13:17 si è verificata una caduta che ha coinvolto tre atleti, tra cui un francese della squadra Cofidis e un belga della squadra Pinarello Q36. La gara prosegue con gli atleti in movimento, mentre le condizioni della caduta sono ancora da valutare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:17 Caduta in gruppo, coinvolti tre corridori: il francese Sam Maisonobe della Cofidis,  il belga Xandro Meurisse della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e il suo connazionale Michiel Lambrecht del Team Flanders – Baloise. 13:14 Il Team Visma Lease a Bike, reduce dalla splendida vittoria di Roubaix con van Aert, punta sull’americano Matteo Jorgenson. 13:11 Il belga dovrà stare attento a Mattias Skjelmose. Il danese della Lidl-Trek ha vinto l’edizione dello scorso anno superando allo sprint Tadej Pogacar e lo stesso Evenepoel. 13:08 I corridori si avvicinano al muro di  Wolfsberg (1.2km al 3,2%) 13:05 Remco Evenepoel della Red Bull – BORA – hansgrohe è senza dubbio il principale favorito per la vittoria finale.🔗 Leggi su Oasport.it

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