LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | nove corridori guidano la corsa con un margine di 4? sul gruppo

Durante la corsa, nove corridori sono in testa con un vantaggio di circa quattro minuti sul gruppo principale. Alle 13:17 si è verificata una caduta che ha coinvolto tre atleti, tra cui un francese della squadra Cofidis e un belga della squadra Pinarello Q36. La gara prosegue con gli atleti in movimento, mentre le condizioni della caduta sono ancora da valutare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:17 Caduta in gruppo, coinvolti tre corridori: il francese Sam Maisonobe della Cofidis, il belga Xandro Meurisse della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e il suo connazionale Michiel Lambrecht del Team Flanders – Baloise. 13:14 Il Team Visma Lease a Bike, reduce dalla splendida vittoria di Roubaix con van Aert, punta sull’americano Matteo Jorgenson. 13:11 Il belga dovrà stare attento a Mattias Skjelmose. Il danese della Lidl-Trek ha vinto l’edizione dello scorso anno superando allo sprint Tadej Pogacar e lo stesso Evenepoel. 13:08 I corridori si avvicinano al muro di Wolfsberg (1.2km al 3,2%) 13:05 Remco Evenepoel della Red Bull – BORA – hansgrohe è senza dubbio il principale favorito per la vittoria finale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: nove corridori guidano la corsa con un margine di 4? sul gruppo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: nove in fuga, c’è Marco Frigo. Gruppo a 4’45” Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: nove in fuga, c’è Marco Frigo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere l'Amstel Gold Race 2026 oggi in tv e streaming; DIRETTA Amstel Gold Race 2026 LIVE; Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi; Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito. LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: nove corridori guidano la corsa con un margine di 4? sul gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:55 Il gruppo controlla l'azione dei fuggitivi e cerca di contenerne il vantaggio per evitare di dover poi ... oasport.it LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto a 65 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 60 km all'arrivo. Si avvicina il nuovo passaggio sul Cauberg. 12:48 Problemi meccanici per la campionessa ... oasport.it L'Amstel Gold Race vive oggi la 60ª edizione! Evenepoel favorito, tante le assenze. Una classica da non perdere tra Maastricht e Valkenburg! Segui il nostro racconto in diretta #AGR26 #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1776249777 - facebook.com facebook L'Amstel Gold Race parte con la gara femminile Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #AmstelGoldRace x.com