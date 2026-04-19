Lega Pro 37esima giornata girone C il Crotone batte 1-2 il Casarano in trasferta e conquista il secondo successo consecutivo Zunno e Musso i marcatori pitagorici

Nel corso della 37esima giornata di Lega Pro nel girone C, il Crotone ha vinto in trasferta contro il Casarano con il risultato di 2-1. Zunno e Musso sono stati i marcatori della squadra calabrese, che ha ottenuto così il secondo successo consecutivo. Il Crotone si conferma con il terzo miglior attacco del campionato, avendo segnato complessivamente 57 gol, mentre il Casarano, con la seconda peggiore difesa, ha subito lo stesso numero di reti.

Il Crotone, terzo migliore attacco (57 gol fatti) conquista il secondo successo consecutivo contro il Casarano, seconda peggiore difesa (57 gol subiti) con Zunno e Musso. Casarano (3-4-3): Bacchin, Versienti (D’Alena), Bachini (Negro), Mercadante, Girando, Cajazzo (Leonetti), Maiello (Celiento), Ferrara, Chirico’, Grandolfo, Leonetti (Perez). All. Di Bari Crotone (4-3-3): Merelli, Novella (Veltri), Armini, Di Pasquale, Guerra, Gallo (Calvano), Vinicius, Bruno, Energe (Cocetta), Musso (Russo), Zunno (Maggio). All. Longo Bella vittoria del Crotone che batte il Casarano tra le mura amiche e conquista il secondo successo consecutivo. Diversamente dal Casarano che interrompe la striscia dei cinque risultati utili consecutivi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lega Pro 37esima giornata girone C il Crotone batte (1-2) il Casarano in trasferta e conquista il secondo successo consecutivo. Zunno e Musso i marcatori pitagorici Notizie correlate Lega Pro 34esima giornata girone C torna al successo casalingo il Crotone a spese del Cerignola con i gol di Musso, Energe e ZunnoLongo Crotone 3 Audacia Cerignola 1 Marcatori: 48° Paolucci, 51° Musso, 58° Energe, 69° Zunno Crotone (4-3-3): Merelli, Novella (Veltri), Armini, Di... Lega Pro 36esima giornata girone C il Crotone batte il Catania con un gol per tempo da parte di Gallo e MussoCrotone 2 Catania 0 Marcatori: 43° Gallo, 59° Musso Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale (Armini), Groppelli (Guerra), Gallo,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Serie C, le gare della 37^ giornata su Sky; La 37^ giornata celebra la 'Giornata della terra'. - Ascoli Calcio 1898 FC - Sito ufficiale | ascolicalcio1898.it; Serie C, giornata 37: gol collection delle gare del girone B; Serie C, le gare della 36^ giornata su Sky. Il Barletta è arrivato in città ed è stato accolto dai suoi tifosi. La squadra di mister Paci è appena tornata dalla trasferta di Foggia che ha consegnato loro la promozione in Lega Pro e tra i professionisti. Calciatori scatenati nei festeggiamenti assieme ai tifosi facebook Ma come "Con i voti della Lega Pro, Abete senza avversari per la presidenza FIGC", vi prego qualcuno chiami a casa Matarrese x.com