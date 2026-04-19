Una donna di 31 anni, conosciuta alle forze di polizia, è stata arrestata dai Carabinieri a Palermo. La donna era ricercata ed era destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. I militari l’hanno trovata in un rifugio improvvisato nel centro della città, dopo averla individuata durante un servizio di controllo.

?I Carabinieri della Stazione Palermo Crispi hanno arrestato una donna palermitana di 31 anni, nota alle forze di polizia e destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla V Sezione Penale della Corte d’Appello di Palermo. La donna, che si era resa irreperibile violando la precedente misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposta, è stata rintracciata all'interno di un rifugio improvvisato.??Nonostante lo status di ricercata, l’indagata avrebbe continuato a colpire sistematicamente esercizi commerciali, centri benessere e circoli ricreativi in tutta Palermo. Il metodo era collaudato e rapido, approfittando di pochi minuti di distrazione, la 31enne, riusciva a introdursi negli spogliatoi o nelle aree riservate al personale e ai clienti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «Ladra seriale» ricercata a Palermo, la polizia la trova in un rifugio improvvisato

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