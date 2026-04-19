Dopo la morte di un caschi blu francese nel sud del Libano, il presidente francese ha accusato direttamente Hezbollah di essere coinvolto nell’attacco. Parigi ha deciso di rompere gli schemi e ha alzato i toni della sua posizione, lasciando da parte la cautela diplomatica. La vicenda si aggiunge alle tensioni tra Iran, Israele e Libano, con interrogativi sul ruolo di Teheran nel tentativo di impedire un'eventuale pace tra Israele e il Libano.

Parigi alza i toni e, per una volta, mette da parte la cautela diplomatica. Dopo la morte di un casco blu francese nel sud del Libano, il presidente Emmanuel Macron indica apertamente una responsabilità: "Tutto lascia pensare" che dietro l'attacco ci sia Hezbollah. Un'accusa netta, ribadita anche nei colloqui con il presidente libanese Joseph Aoun e il premier Nawaf Salam, ai quali è stata chiesta un'indagine rapida. Ma all'Eliseo, più che attendere verifiche, si ragiona già su un quadro ritenuto sufficientemente chiaro. Secondo la lettura francese, l'attacco non è solo un episodio isolato, ma un messaggio politico preciso: colpire la presenza militare di Parigi per condizionare il ruolo della missione UNIFIL e frenare ogni ipotesi di rafforzamento del suo mandato.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La regia dell'Iran per frenare la pace tra Israele e Libano? La ricostruzione inquietante

Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora

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