La Nazionale italiana Ristoratori fa tappa al Mattei per parlare di alimentazione e salute agli studenti

Domani a Fiorenzuola d’Arda si svolgerà un incontro dedicato a sport, alimentazione e salute, promosso dalla Nazionale italiana ristoratori. L'evento coinvolgerà studenti e professionisti del settore, con interventi di chef stellati e esperti in nutrizione. La manifestazione si terrà presso il Teatro comunale e avrà l’obiettivo di discutere di pratiche alimentari e benessere, con un focus sulle relazioni tra cibo e stile di vita.

Sport, alimentazione e salute: se ne parlerà domani (lunedì 20 aprile) a Fiorenzuola d’Arda nel contesto di un un incontro promosso dalla NIR, la Nazionale italiana ristoratori che riunisce sotto i valori della solidarietà e della beneficenza chef stellati ed eccellenze del settore della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Progetto rivolto agli studenti. Salute e corretta alimentazione. L’importanza della tiroideÈ partito da Castel del Piano e Arcidosso il progetto ’Spiegare la tiroide nelle scuole’, un’iniziativa di educazione alla salute rivolta agli... Confcommercio al fianco degli studenti dell’Istituto Mattei nella terza tappa di "A Scuola di Startup"Nei giorni scorsi gli studenti hanno presentato le proprie idee idi business ad un team di imprenditori dell’Unione Commercianti Confcommercio... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La ristorazione italiana tra passione e sostenibilità economica - Confcommercio; Guerre in Iran e Ucraina, per i ristoranti i clienti non mancano ma il caro energia pesa: ''Rischio aumento dei prezzi ma confidiamo i turisti scelgano l'Italia e non l'estero''; Dall’ Italia a Cuba, prosegue il calcio solidale della Nazionale Old Italia; OPERATORE DI CUCINA: UN CORSO PER DISOCCUPATI. La Nazionale italiana Ristoratori fa tappa al Mattei per parlare di alimentazione e salute agli studentiPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... ilpiacenza.it Tele Dehon. . Con circa 600 delegati delle 218 Caritas diocesane di tutta Italia, è in corso a Sacrofano, in provincia di Roma, il 45esimo convegno nazionale di Caritas italiana, intitolato "“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia". La Caritas, per il presidente, - facebook.com facebook #Calcio La Nazionale italiana perde ai rigori con la Bosnia lo spareggio mondiale e non andrà alla competizione nordamericana. È la terza volta di fila. L'analisi dell'inviato #GR1 Francesco Repice #BosniaItalia #FIFAWorldCup x.com