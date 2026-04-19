Kalulu Juve Pierre è il prossimo sulla lista rinnovi | mossa anti Premier Potrebbe avvicinarsi allo stipendio di…
La società sta pianificando il rinnovo di contratto con Pierre Kalulu, un difensore attualmente in rosa. Secondo indiscrezioni, si tratta di un’operazione mirata a rafforzare il legame con il giocatore e a evitare che altri club, in particolare quelli della Premier League, possano inserirsi nella trattativa. Le trattative sembrano puntare a un aumento dello stipendio, che potrebbe avvicinarsi a determinate soglie di mercato.
Kalulu Juve, Pierre è il prossimo sulla lista rinnovi: potrebbe avvicinarsi allo stipendio di. La mossa della società per allontanare la Premier. Le parole dell’amministratore delegato Damien Comolli non erano certo casuali: i rinnovi sono diventati una colonna portante della strategia di mercato della Juventus. Non si tratta solo di prolungamenti formali, ma di vere e proprie mosse “tattiche” necessarie per rispondere all’interesse dei grandi club internazionali e per consolidare il potere contrattuale della società in vista delle prossime sessioni. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Dopo aver blindato Manuel Locatelli, il prossimo nome sulla lista è quello di Pierre Kalulu.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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