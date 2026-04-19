Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE | ospiti più reattivi altro tentativo verso la porta di Rostagno

Nella partita valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 17, Juventus e Pisa si sono affrontate senza riuscire a segnare, terminando 0-0. I toscani si sono dimostrati più reattivi durante l'incontro, creando diverse occasioni da gol, tra cui un tentativo pericoloso verso la porta difesa da Rostagno. La partita è stata seguita con aggiornamenti live, con moviole, cronaca e tabellino disponibili per chi ha voluto seguire l'evento.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria a La Spezia, la Juventus Under 17 ospita il Pisa all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 13? Yeboah non riesce a controllare un passaggio, poca precisione nell’impostazione da parte dei bianconeri 11? Fallo in zona offensiva da parte di Przytarski, poco cercato sino a questo momento da parte dei compagni 7? PRIMO TIRO DEL PISA- Errore in uscita della Juventus, Ghizzani ne approfitta e calcia subito in porta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE: ospiti più reattivi, altro tentativo verso la porta di Rostagno Notizie correlate Juventus Pisa Under 17 LIVE: le scelte dei due allenatori. Rostagno fra i pali, Erdozain a centrocampo e Przytarski davantidi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE: è di Ghizzani il primo tiro in portadi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primavera a Benevento, gli Under 17 sfidano la Juventus; Settore Giovanile | I risultati della settimana 6-12 aprile 2026; Calendario Pisa - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Il Pisa sfiora l'impresa, poi l'uno-due micidiale della Juve allontana lo spettro della rimonta. Juventus Pisa Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com juventus pisa under 15Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Pisa Segui qui il live del match - facebook.com facebook Le pagelle della #JUVENTUS #UNDER16 vincente contro il #Pisa I voti ai protagonisti del match x.com