Iran Pezeshkian | Nessuno può negarci i diritti sul nucleare

Il presidente iraniano ha dichiarato che nessuno può negare i diritti dell'Iran nel settore nucleare, rispondendo alle critiche degli Stati Uniti. In particolare, ha rivolto un’accusa al presidente statunitense, sostenendo che non ha alcuna autorità per imporre restrizioni sui programmi nucleari iraniani. La posizione del governo iraniano si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi riguardo alle attività nucleari e alle rispettive politiche di controllo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le critiche agli Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha espresso una dura posizione nei confronti delle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, accusandolo di non avere alcuna autorità per limitare i diritti dell’Iran in ambito nucleare. Secondo Pezeshkian, le affermazioni americane risultano prive di fondamento: “Si sostiene che l’Iran non debba utilizzare il proprio potenziale nucleare, ma non viene indicato quale crimine avrebbe commesso”. Da qui la domanda diretta: con quale legittimità si pretende di privare un Paese dei suoi diritti riconosciuti? Richiamo ai diritti internazionali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Iran, Pezeshkian: “Nessuno può negarci i diritti sul nucleare” Alta tensione in Iran. Trump: “Non permetterà a Teheran di avere armi nucleari” Notizie correlate Il presidente iraniano Pezeshkian: "Trump non può privarci del nucleare"Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, torna a rivendicare il «diritto del popolo iraniano» a beneficiare del nucleare . Iran, il presidente Pezeshkian: "Non perseguiamo l'arma nucleare"Lunedì, alla vigilia degli incontri a Ginevra, in Svizzera, tra delegati iraniani e statunitensi, il presidente del regime di Teheran, Masoud... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pezeshkian, 'a nome dell'Iran condanno l'insulto al Papa'; Trump contro il Papa, l’Iran difende Cristo: e se il vero nemico della civiltà fossimo noi?; Putin telefona al presidente dell’Iran Pezeshkian: Pronto a facilitare sforzi di pace; Quartier Generale Khatam al-Anbiya risponde alla minaccia ai porti dell'Iran. Pezeshkian Trump non può negare all’Iran diritto a beneficiare del nucleareL'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci. italpress.com Pezeshkian, 'Trump non ha il diritto di negarci i benefici del nucleare'(ANSA) - TEHERAN, 19 APR - Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran non dovrebbe usare il suo potere nucleare, ma non spiega di quale crimine si tratti. Qual è la sua posizione nel mondo pe ... altoadige.it L’Iran richiude lo Stretto. Trump: «Niente minacce». Spari contro due cargo. Il Tycoon insiste: «I colloqui vanno bene, ma senza svolta la guerra riprende» - facebook.com facebook Medio oriente, boomerang di Trump: lo Stretto di nuovo “chiuso”, l’Iran spara e il negoziato traballa. Di Michela A.G. Iaccarino x.com