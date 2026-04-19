L’Iran ha nuovamente rafforzato il controllo sullo Stretto di Hormuz, rispondendo alle restrizioni statunitensi sui suoi porti, a pochi giorni dalla scadenza del cessate il fuoco tra le due nazioni. Nel frattempo, il dialogo per un possibile accordo di pace sembra ancora in fase di stallo, mentre le tensioni nella regione continuano a essere al centro dell’attenzione internazionale. Donald Trump ha inoltre rafforzato il suo rapporto con Israele, definendolo un grande alleato.

L'Iran torna a serrare lo Stretto di Hormuz, riportandolo sotto "stretto controllo", in risposta alla prosecuzione del blocco statunitense sui suoi porti, a tre giorni dalla scadenza del cessate il fuoco tra Teheran e Washington e mentre un accordo di pace appare ancora lontano. Dura la reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha accusato Teheran di "ricatto". E dopo aver riunito la situation room ha tuonato: "Subito un accordo o sarà di nuovo guerra". Di seguito le principali notizie della giornata: Trump: "Israele grande alleato, a differenza di altri" - Israele è "un grande alleato" degli Stati Uniti, a differenza di altri.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: Trump con Israele, "grande alleato a differenza di altri"

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