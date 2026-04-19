Incidente a Chiomonte | scontro tra moto e bus uomo riporta gravi danni a un piede

Nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile 2026, sulla statale 24 a Chiomonte si è verificato uno scontro tra una motocicletta e un autobus. Un uomo coinvolto nell’incidente ha riportato gravi danni a un piede. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile 2026, sulla statale 24 a Chiomonte. Una moto Ktm e un autobus si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il conducente della due-ruote, sbalzato sull'asfalto a seguito del.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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