Il Verona si aggrappa a Orban il Milan con Fofana | le probabili formazioni
Il Verona si affida a Orban in difesa, mentre il Milan si prepara a schierare Fofana a centrocampo. In vista della prossima partita, l’allenatore rossonero ha deciso di confermare il modulo 3-5-2, con Pulisic e Leao in attacco. La formazione del Verona sarà probabilmente basata sulle scelte di Orban come elemento centrale nella linea difensiva. La partita si giocherà in trasferta per il Milan.
In vista della trasferta a Verona Allegri pensa a un Milan con il solito 3-5-2: in attacco spazio al tandem Pulisic-Leao, a centrocampo c'è Fofana. Guarda il video con le probabili formazioni del match.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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