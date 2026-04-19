Il Verona si aggrappa a Orban il Milan con Fofana | le probabili formazioni

Il Verona si affida a Orban in difesa, mentre il Milan si prepara a schierare Fofana a centrocampo. In vista della prossima partita, l’allenatore rossonero ha deciso di confermare il modulo 3-5-2, con Pulisic e Leao in attacco. La formazione del Verona sarà probabilmente basata sulle scelte di Orban come elemento centrale nella linea difensiva. La partita si giocherà in trasferta per il Milan.