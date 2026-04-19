Il campionato di calcio si avvia verso un momento decisivo con le squadre di vertice pronte ad affrontare le prossime partite contro Verona e Bologna. Allenatori come Allegri e Spalletti puntano a ottenere risultati che possano avvicinarle alle posizioni che qualificano alla Champions League. La corsa al quarto posto si fa più intensa, mentre le altre squadre coinvolte cercano di mantenere o migliorare le proprie posizioni in classifica.

llusioni e rovesci da finale di stagione col batticuore. È un’illusione che il Napoli rischi la Champions dopo essere stato in corsa per lo scudetto fino all’altro giorno. È un’illusione che l’Atalanta, sciupata l’occasione dell’Olimpico ieri sera, possa sognare un posto al sole ritrovandosi a sei punti dalla Juve (in realtà sette per gli scontri diretti) e con una partita in più. Virtualmente sono in sei a lottare per Champions: in realtà Milan, Juve, Como e Roma si contendono gli ultimi due posti. E oggi Allegri e Spalletti possono giocarsi qualcosa che somiglia tantissimo a un match-point. Il Milan è quello che ha più da perdere. Ha accarezzato l’idea dello scudetto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan, la Juventus e l'occasione d'oro per la Champions

Juventus-Milan 2003: l’unica storica finale di Champions tutta italiana

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