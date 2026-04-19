Al summit progressista di Barcellona, si sono riuniti rappresentanti di diverse organizzazioni tra cui la Progressive Alliance, Global Progress e il Partito dei Socialisti Europei. Tra i partecipanti c’era anche il figlio di un noto finanziere internazionale, che ha preso parte alla sessione insieme agli altri delegati. L’evento si è concentrato su temi legati alla politica e alle strategie di sviluppo dei partiti di ispirazione progressista in Europa.

Partner come Progressive Alliance, Global Progress e il Partito dei Socialisti Europei si sono riuniti sotto lo stesso tetto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Il figlio di Soros al summit progressista di Barcellona

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Alice Buonguerrieri. . Non accettiamo lezioni da chi rivendica di ricevere soldi da Soros e da questa sinistra subalterna. - facebook.com facebook