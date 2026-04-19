Il Capitano e la piazza superano le attese La folla smentisce Sala e ignora le provocazioni

La piazza ha superato ogni aspettativa, attirando un gran numero di persone in attesa di ascoltare le dichiarazioni del Capitano. La folla si è concentrata compatta, ignorando le provocazioni e mostrando un atteggiamento di disinteresse verso le parole del sindaco. La presenza è stata significativa, creando un ambiente di grande partecipazione. Nessun intervento ufficiale è stato effettuato durante l’evento, mentre l’atmosfera si è mantenuta pacifica.

C'era tanta curiosità, chissà che dirà il Capitano, tantissima gente ad aspettare le parole d'ordine da rilanciare. A giudicare dai battimani le hanno avute. Ma il tema, prima ancora del palco, era la piazza. Chiamata a reagire con compostezza a mille provocazioni. L'incredibile dibattito aperto dalla sinistra milanese sul diritto di parola: si credono i padroni del pensiero, quelli del Pd. I leghisti di piazza e di governo sorridevano a chi ricordava loro la polemica caduta ormai nel dimenticatoio: la folla al Duomo ha mandato in soffitta le parole vuote della maggioranza del sindaco Beppe Sala. Applausi, boato, standing ovation per sovrastare i tuoni che si pretendevano far arrivare da Palazzo Marino.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Capitano e la piazza superano le attese. La folla smentisce Sala e ignora le provocazioni Notizie correlate Ferrari in pole a Piazza Affari. Risultati 2025 superano atteseFerrari ha chiuso l'esercizio 2025 con una forte crescita di utili e ricavi, espandendo i propri margini di profittabilità e... Unicredit, un 2025 da record: gli utili superano le atteseIl 2025 si è chiuso per Unicredit con utili da record e dividendi per 9,5 miliardi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Più senza bussola che senza paura: Salvini il capitano ha perso il racconto; ***Bce: Lagarde, quando ci sono nuvole all'orizzonte, il capitano non lascia la nave; Il flop della piazza dei Patrioti. Salvini sempre più solo e stanco, non riesce a rilanciarsi; Futuro Prossimo, il 21 aprile Orvieto capitale dell'innovazione per la Giornata mondiale della Creatività. Salvini e la piazza superano le attese. La folla smentisce Sala e ignora le provocazioniC’era tanta curiosità, chissà che dirà il Capitano, tantissima gente ad aspettare le parole d’ordine da rilanciare. iltempo.it Scusaci Capitano! - facebook.com facebook GRAZIE CAPITANO! x.com