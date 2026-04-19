I Carabinieri di Avellino rafforzano la legalità | incontri con giovani e anziani

Nei giorni recenti, i Carabinieri di Avellino hanno organizzato incontri con gruppi di giovani e anziani per discutere di questioni sociali e di sicurezza. Le iniziative si sono svolte in diversi quartieri della città, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi e le problematiche quotidiane. La presenza delle forze dell’ordine ha coinvolto un numero consistente di cittadini di tutte le età.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale.Tali iniziative, che proseguiranno anche.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono gli incontri di prossimità con studenti e anzianiTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Prevenzione delle truffe agli anziani e cultura della legalità: proseguono gli incontri dei CarabinieriUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Avellino - Otto nuovi allievi marescialli in tirocinio presso le stazioni carabinieri irpine; Avellino, cane maltrattato a Montella: i carabinieri denunciano il proprietario; Avellino, educazione ambientale al Liceo Scientifico P.S. Mancini: il progetto Legalità dei Carabinieri; Ariano Irpino, l'incontro dei Carabinieri con gli studenti della scuola primaria San Francesco Saverio. Avellino, progetto di legalità: incontro tra i Carabinieri e il Liceo Scientifico P.S. ManciniPresso il Liceo Scientifico Statale P. S. Mancini di Avellino, i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, in collaborazione con il Comando ... napolivillage.com Montefredane, sicurezza sui luoghi di lavoro: I carabinieri sospendono due imprese e denunciano 3 persone.Controlli intensificati dei carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Nel ... napolivillage.com I fatti risalgono al mese di Luglio 2023 quando un maresciallo dei Carabinieri di Avellino notava l'uomo stazionare nei pressi di un bar vicino alla fermata degli autobus - facebook.com facebook