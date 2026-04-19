Handball | il Molteno conquista la Serie A Gold a Sassari

Nella finale giocata a Sassari, la squadra di Molteno ha vinto contro il Verdeazzurro con un punteggio di 36-38, conquistando così la promozione in Serie A Gold. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha ottenuto il risultato decisivo negli ultimi minuti di gioco. La promozione rappresenta un traguardo importante per il team di Molteno, che ha disputato la partita con determinazione.

La pallamano di Molteno tocca il cielo. L’Hc San Giorgio Salumificio Riva Molteno ha strappato la promozione in Serie A Gold battendo sul campo del Verdeazzurro a Sassari con un punteggio di 36-38. Il successo, ottenuto con due giornate di anticipo sulla conclusione del campionato, consolida la posizione degli oronero nel girone A di Serie A Silver a quota 31 punti, lasciando i sassaresi a cinque svantaggio. Il match in Sardegna è stato un duello serrato sin dal fischio iniziale. Dopo un primo tempo in cui le squadre si sono scambiate colpi mantenendo l’equilibrio sul 7-7, i sardi hanno preso il comando grazie alla precisione di Bianco e Cherosu.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Handball: il Molteno conquista la Serie A Gold a Sassari Notizie correlate Molteno festeggia la promozione in Serie A Gold!L’Hc San Giorgio Salumificio Riva Molteno vince anche a Sassari sul campo del Verdeazzurro (36-38) e conquista la promozione in Serie A Gold con due... Pallamano, Serie A Gold: Sassari ufficialmente seconda dopo la 24ma giornataRaimond Sassari strappa il pass per i Playoffs assicurandosi al termine della 24ma giornata il secondo posto finale.