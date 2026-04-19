In un'intervista, Giuseppe Conte ha dichiarato di essersi reso disponibile alle primarie di coalizione, motivato dalla voglia di partecipare, che ha associato a un referendum. Ha anche parlato di persone che si sono mosse per farlo cadere dal governo, senza fornire dettagli sui nomi o le modalità di queste azioni. La sua partecipazione alle primarie è stata motivata dalla volontà di coinvolgere i cittadini nel processo politico.

"Mi sono reso disponibile" alle primarie di coalizione "perché ho visto nel referendum una gran voglia di partecipare. Le primarie non sono nella nostra tradizione. Mi sono convinto che possano essere il modo più efficace per trovare l' interprete migliore, ma solo dopo aver condiviso il programma". A dirlo in una lunga intervista al Corriere della Sera è Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle tende la mano a Elly Schlein, almeno a parole: con il Partito democratico "in questa legislatura abbiamo condiviso le basi di un programma comune. Siamo già a buon punto". Quanto a Matteo Renzi: "C'è posto" nell'alleanza "per chi genuinamente condividerà il programma e offrirà garanzie di affidabilità per attuarlo".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, "chi si è mosso per far cadere il mio governo"

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