Giornata spaziale a Treppo Grande con il CosmoFestival Day

Oggi, domenica 19 aprile 2026, a Treppo Grande si svolge il CosmoFestival Day, una giornata dedicata alla divulgazione scientifica, all’astronomia e all’esplorazione spaziale. L’evento è rivolto a famiglie, bambini e appassionati, offrendo attività e iniziative specifiche per tutte le età. La manifestazione si tiene nel centro del paese, coinvolgendo diversi punti di interesse e spazi dedicati alla scienza e allo spazio.