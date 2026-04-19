Giornata spaziale a Treppo Grande con il CosmoFestival Day
Oggi, domenica 19 aprile 2026, a Treppo Grande si svolge il CosmoFestival Day, una giornata dedicata alla divulgazione scientifica, all’astronomia e all’esplorazione spaziale. L’evento è rivolto a famiglie, bambini e appassionati, offrendo attività e iniziative specifiche per tutte le età. La manifestazione si tiene nel centro del paese, coinvolgendo diversi punti di interesse e spazi dedicati alla scienza e allo spazio.
Si terrà, oggi, domenica 19 aprile 2026 a Treppo Grande il CosmoFestival Day, una giornata dedicata alla divulgazione scientifica, all’astronomia e all’esplorazione spaziale, pensata per famiglie, bambini e appassionati.L’evento si svolgerà dalle 9.45 alle 18 e trasformerà il comune dell’area.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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