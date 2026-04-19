Frode assicurativa | class action per recuperare i risparmi rubati

Un gruppo di risparmiatori provenienti dalla provincia di Isernia ha deciso di avviare una class action legale per recuperare i soldi sottratti tramite un sistema di polizze assicurative e investimenti fittizi. I cittadini coinvolti hanno raccolto le loro denunce per agire collettivamente contro le pratiche ritenute ingannevoli, con l’obiettivo di ottenere un risarcimento dei capitali che ritengono siano stati indebitamente sottratti. La procedura mira a far luce sulla presunta frode messa in atto.

Un gruppo di risparmiatori della provincia di Isernia ha deciso di unire le forze per avviare una class action legale, cercando di recuperare i capitali sottratti attraverso un sistema di polizze assicurative e investimenti fittizi. L’inchiesta, originata presso la Procura di Sulmona, mira a colpire due agenti del settore assicurativo, un uomo di 57 anni e suo figlio di 33, accusati di aver orchestrato una frode che coinvolge diversi cittadini tra l’Abruzzo e il territorio molisano. Il meccanismo finanziario dietro le false coperture. Le indagini condotte dagli inquirenti hanno messo in luce un modus operandi estremamente strutturato, volto a svuotare i risparmi di chi si affidava alla fiducia riposta nei due assicuratori di Sulmona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode assicurativa: class action per recuperare i risparmi rubati Notizie correlate Frode assicurativa dopo un incidente stradale, annullata la condanna per rasLa Corte d’Appello di Napoli ha annullato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Gennaro... Blackout a Pieve, Il Corsaro non esclude una Class ActionArezzo, 13 aprile 2026 – "Che l'amministrazione di Pieve Santo Stefano, invece di riempire il paese di manifesti, convochi con urgenza un consiglio... Panoramica sull’argomento Si parla di: Emissioni auto diesel: oltre 42 milioni di euro a più di 46mila consumatori; ASSICURAZIONI FANTASMA, SCATTA LA RIVOLTA DEI RISPARMIATORI: IN 22 FIRMANO LA CLASS ACTION.