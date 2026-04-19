Domenica 19 aprile si terrà a Forte Marghera l’evento Forte in Fiore 2026, dedicato al verde e al tempo libero. La manifestazione, che si svolgerà dalle 9 alle 19, prevede oltre 100 espositori e l’ingresso sarà gratuito. L’appuntamento, che si ripete ogni anno, rappresenta uno dei momenti più attesi della primavera a Mestre.

Torna a Mestre uno degli appuntamenti primaverili più attesi dedicati al verde e al tempo libero. Forte in Fiore 2026, a Forte Marghera, è in programma domenica 19 aprile, dalle 9 alle 19, con ingresso gratuito.Il forte mestrino ospita oltre cento espositori tra florovivaisti, artigiani.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Temi più discussi: Forte Marghera in Fiore: oltre 100 espositori, ingresso gratuito; Forte Marghera si colora di primavera: torna Forte in Fiore; Forte Marghera: domenica 19 c’è Forte in Fiore, florovivaismo e non solo; Forte Marghera ospita la terza edizione di Forte in Fiore domenica 19 aprile.

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