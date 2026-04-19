Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i commenti negativi nei confronti del gruppo noto come

Ci avessero detto che, al sentire il termine “Fab 4”, avremmo avuto le allucinazioni da shell shock, non sappiamo come avremmo reagito. La cruda ed evidente realtà è una: gli unici Fab 4 esistiti sono i Beatles; gli altri sono stati un esperimento di pura vanagloria, il desiderio di vedere quei quattro nomi insieme, miseramente naufragato. Ma non da ora: già da ottobre era palese. Continuare a insistere è puro autolesionismo. Le pagelle della Gazzetta fotografano in maniera impietosa il loro continuo pestarsi i piedi. Altro che Fab4, le pagelle della Gazzetta. Per De Bruyne e Anguissa un bel 4,5, mentre per McTominay e Lobotka un 5 di incoraggiamento, diciamo così, come facevano le maestre con le mamme preoccupate per addolcire la realtà dei fatti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fioccano i votacci per i “Fab4”: Conte capirà che non possono giocare insieme?

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