Era l' incubo di circoli e negozi arrestata ladra seriale ricercata | viveva nascosta nel garage di un complice

Una donna di 31 anni, ricercata per numerosi furti in negozi, centri benessere e circoli, è stata arrestata dopo essere stata trovata nascosta in un garage di proprietà di un complice. La donna, residente a Palermo, era da tempo irreperibile, ma è stata individuata all’interno della struttura, che aveva adattato come rifugio. L’arresto conclude una lunga ricerca delle forze dell’ordine, che avevano emesso un’ordinanza di cattura nei suoi confronti.

Fine della fuga per una ladra seriale ricercata dalle forze dell'ordine. La donna, una palermitana di 31 anni che era diventata l'incubo di negozi, centri benessere e circoli, è stata beccata all'interno di un garage di proprietà di un complice che le aveva allestito per vivere trasformandolo in.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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