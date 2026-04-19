Eliminata Amici 25 la decisione sull’allieva | tutti increduli

Nella quinta puntata del Serale di Amici 25, trasmessa sabato 18 aprile su Canale 5, si è deciso di eliminare un’allieva dal programma. La scelta ha suscitato sorpresa tra i partecipanti e il pubblico presente in studio. La puntata ha visto momenti di tensione e discussioni tra i concorrenti, mentre la decisione finale è stata comunicata durante la diretta.

La quinta puntata del Serale di Amici 25 di Maria De Filippi, andata in onda sabato 18 aprile in prima serata su Canale 5, ha segnato un nuovo momento decisivo nel percorso dei concorrenti. Tra esibizioni, sfide serrate ed emozioni crescenti, la serata si è conclusa con un’eliminazione che ha lasciato il segno all’interno della scuola e tra il pubblico: a dover abbandonare il programma è stata una ballerina. Il verdetto è arrivato al termine di un ballottaggio particolarmente combattuto, che ha visto coinvolti anche Lorenzo e Riccardo. Dopo la registrazione, i tre allievi sono rientrati in casetta, condividendo le proprie sensazioni in un momento carico di tensione e consapevolezza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Amici 25 - Rudy Zerbi decide di annullare la sfida di Michele

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