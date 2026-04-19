Droga nel marsupio e tra le siepi | arrestato ragazzo bresciano di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Brescia dopo che gli agenti di polizia lo hanno sorpreso con della droga nel marsupio e tra le siepi. Durante un controllo vicino alla zona Fossa Bagni, a pochi passi dalla metropolitana San Faustino, l’uomo ha cercato di nascondere la sostanza tra le piante per sfuggire al controllo. Gli agenti lo hanno visto in diretta e hanno proceduto con l’arresto.

Prova a nascondere la droga nella siepe per sfuggire al controllo della polizia, ma viene visto in diretta dagli agenti: è così che è scattato il blitz nei giorni scorsi in zona Fossa Bagni, a due passi dalla metropolitana San Faustino.A finire nei guai un 18enne bresciano, già noto alle forze.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Arrestato ragazzo bresciano di 22 anni: gli hanno trovato in casa droga per 400.000 euroNella serata del 6 aprile, i carabinieri della Stazione di Sondalo (provincia di Sondrio) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rocambolesco inseguimento sulle Mura, pusher tenta la fuga saltando giù da un baluardo; Minorenni nei guai tra droga, spaccio e false generalità: blitz della Polizia Locale con il cane Ronnie; Cane poliziotto fiuta l'hashish nascosto nel marsupio: pusher minorenne denunciato; Fuga sulle Mura e droga nascosta tra i cassonetti: denunciato pusher. Nel marsupio aveva un market della droga, arrestato 22enne bielleseProsegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio da parte dei carabinieri: sequestrata droga e arrestato un giovane biellese ... laprovinciadibiella.it Trovato con un market di stupefacenti nel marsupio: arrestatoNei guai un 22enne. Oltre alla droga, i carabinieri di Biella hanno sequestrato anche circa 200 euro in contanti Trovato con un market di stupefacenti nel marsupio: arrestato ... laprovinciadibiella.it Prima Porta, scoperto deposito della droga per 2 milioni e mezzo di euro (video) ift.tt/ZeBCDil x.com Accanto al Massimino l'auto imbottita di droga Catania: la cocaina... LEGGI L'ARTICOLO https://www.siciliaweb.it/blog-detail/post/606002/accanto-al-massimino-lauto-imbottita-di-droga - facebook.com facebook