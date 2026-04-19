Dalla parte della verità

Il Giornale ha reso pubbliche alcune frasi rivolte a Paolo Borsellino e alla sua famiglia, pronunciate da magistrati che hanno ricoperto ruoli di vertice nelle istituzioni della Repubblica. Le dichiarazioni sono state riportate in un articolo recente, senza ulteriori commenti o analisi. La pubblicazione si concentra su queste parole, senza aggiungere informazioni o interpretazioni sui contesti in cui sono state pronunciate.

Il Giornale ha pubblicato alcune frasi rivolte a Paolo Borsellino e alla sua famiglia da parte di magistrati che hanno guidato le più alte istituzioni della Repubblica. L'effetto è stato che - dopo il referendum sulla giustizia, dove sembrava che i giudici fossero un monolite - ora le toghe si indignano contro chi insulta un martire dello Stato e un vero nemico della mafia e di tutte le sue ramificazioni. Non tutti hanno il coraggio di dirlo, ma alcuni hanno cominciato a parlare e se fosse anche solo questo l'effetto del referendum, sarebbe perfino migliore delle aspettative. Io non ho nulla contro Scarpinato e la sua decisione di diventare un parlamentare del movimento Cinque Stelle e contro gli altri protagonisti di questa vergognosa pagina della presunta lotta antimafia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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7 giorni con ANNA: il momento della verità - EP.2

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