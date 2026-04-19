La seconda stagione di The Pitt ha affrontato il tema delle dipendenze attraverso vari episodi, tra cui uno intitolato

SPOILER ALERT - Questo articolo parla diffusamente della seconda stagione di The Pitt, ivi compreso l'episodio intitolato: Quattordicesima ora 20:00-21:00 Un mio amico psichiatra ha avuto modo di confidarmi come la depressione e la dipendenza siano le due malattie mentali più diffuse al mondo. Lo dimostra anche il fatto che quando il Dottor Frank Langdon è uscito dal bagno all’inizio della scena più importante dell'episodio di The Pitt intitolato Quattordicesima ora 20:00-21:00, era tutto uno sgranare d'occhi, un insieme di tic e un fiume di sudore. Insomma, sono stati gli occhioni blu di Patrick Ball, senza contare la sua pettinatura ahoge, tipica dell' animazione giapponese, a caricarsi sulle spalle tutta la puntata.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa The Pitt ci ha aiutato a capire sulle dipendenze durante la sua seconda stagione

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