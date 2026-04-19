Condannato per rapina | 38enne condotto al Don Bosco
Nella mattinata di venerdì, i carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno arrestato un uomo di 38 anni, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Firenze. La condanna riguarda un episodio di rapina commesso in passato. Dopo l’arresto, l’uomo è stato accompagnato al carcere Don Bosco.
Nella mattinata di venerdì i carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze.Il provvedimento, dello scorso 10 aprile, ha portato all'arresto di un cittadino.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Dal braccialetto al carcere Don BoscoPALAIA A niente sono serviti il divieto di avvicinamento alla ex convivente e il braccialetto elettronico.