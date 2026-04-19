Como stretta sui butta dentro Rapinese | Niente posto barca per 10 anni per chi li usa

A Como il sindaco ha annunciato una nuova misura contro i cosiddetti “butta dentro” legati al turismo sul lago. Chi utilizza i posti barca in modo non autorizzato non potrà usufruirne per i prossimi dieci anni. La decisione mira a fermare pratiche considerate illegali e a regolamentare l’uso delle aree destinate alla navigazione turistica. La misura fa parte di un intervento più ampio per gestire meglio il fenomeno sul territorio.

Nuova stretta a Como contro i cosiddetti “butta dentro” legati al turismo sul lago. Il sindaco Alessandro Rapinese punta a un giro di vite deciso per arginare il fenomeno.In diretta su Etv ha annunciato il giro di vite: regole più dure che potrebbero incidere direttamente sui posti barca.Il.🔗 Leggi su Quicomo.it

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